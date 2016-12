Onze dos 27 presos são recapturados após fuga em Franco da Rocha – 12h07′

Subiu para 11 o número de presos recapturados que fugiram do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. No total, 27 presos fugiram na madrugada de hoje (27), de acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária do estado.

Os presos serraram as grades das celas e conseguiram pular o muro da unidade, que funciona em regime semiaberto. Os recapturados vão regredir para o regime fechado.

A detenção semiaberta não tem vigilância armada, não é cercada por muralhas e os presos podem sair para trabalhar e estudar mediante autorização judicial.

Os fugitivos não tiveram o benefício da saída temporária de Natal e Ano Novo. A fuga ocorreu às 3h e a Polícia Militar foi imediatamente acionada. As buscas continuam com auxílio dos agentes penitenciários e da Guarda Civil.

