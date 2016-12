O mal-estar do Ano Novo: entre fogos de artifícios e a insatisfação do Eu

O ano novo caracteriza mais do que uma data marcada pelo término de um período e início de outro, denota uma transição simbólica ao psiquismo humano capaz de trazer acentuadas indagações. Esse momento que culturalmente representa união entre amigos e familiares, tem se evidenciado nos relatos clínicos como obrigações familiares, por vezes vazio. A passagem de ano implica reflexões de conquistas e percas no decorrer deste período, como a canção Então é Natal de Simone inspirada, em 1995, pela obra inicial Happy Christmas de John Lennon, apesar das críticas ambas sugerem olhar para si “Então é natal, o que você fez”.

De modo que à consciência de resultados negativos podem ressaltar insatisfação, acompanhado de tristeza, frustrações, medo do futuro, angústia, vitimização dentre diversos sentimentos. Diante disto torna-se natural indagar o porquê esta data gera tal desajuste emocional, porquê as pessoas estão constantemente fazendo promessas e não efetivando-as, seja para emagrecer, para conquistar algum bem específico ou a relações afetivas. Longe de querer responder esses questionamentos e sim problematizá-los, este desprazer é experimentado não apenas do ano novo, mas na maioria das datas festivas da cultura ocidental, como o dia das mães evoca maior valorização a figura materna e as pendências que se tem com esta.

Este processo está marcado pela dinâmica singular a história de vida ou especificamente dos acontecimentos no último ano, perdas significativas e a ausência de perspectivas futuras potencializam a angústia desta data. O ano marcado por luto, divórcio e desemprego evidencia a reflexão sobre a vida marcada por sentimentos de melancolia, igualmente, pessoas que tiveram ou terão conquistas como casamento, filhos, ingresso em um novo trabalho ou na universidade, retratam predominante ansiedade, medo do futuro, reflexão sobre suas capacidades quanto ao novo.

O que motiva analisar conquistas e fracassos no findar de um ano é a lei introjetada e estruturada pelo próprio psiquismo, ideais de si, autocobrança, de modo que não alcançá-las pode suscitar uma espécie de punição mesmo que seja com o sofrimento, com constantes lamentos e queixas. A questão é que esse processo, apesar de doloroso, não contribui para que o ano seja diferente e alimenta outros comportamentos.

A tentativa de aliviar angústia e culpa por não ter atingido o planejado, pode acarretar em novas promessas como alívio, entretanto não obterá êxito desta forma novamente, visto que esta sendo amparado por uma desordem emocional de sentimentos encobridores de outras questões significativamente maiores, logo, não compreendê-las ou negá-las apresentaram como resistências para atingir o alvo.

O mal-estar do ano novo está ligado à alegria obrigatória que o mercado de consumo coloca, não importa o quão difícil foram às relações familiares durante o ano, ou os negócios, o que realmente importa é a magia do natal, das festas de confraternizações familiares e nas empresas, dos presentes, dinâmicas interpessoais, mesas fartas e até cardápio específico que trará mais sorte para o novo ano. Afinal é ano novo, vida nova, sem sofrimentos.

Os presentes, por sua vez, caracterizam simbolicamente elementos de recompensa, como cita Cecília Meireles na obra Compras de Natal “Pagamos por essa graça delicada da ilusão” de presentes em cestos forrados de seda que denotam a substituição das lacunas deixadas com ausências durante o ano ou como a ideia figurativa do “papai Noel”, não o que se refere às características sonhadoras, mas a manipulação e negociação de uma educação e relacionamentos onde se é privilegiado e recompensado à medida que se viveu bondosamente durante o ano.

Presentes podem ser utilizados como subterfúgios de pendências, até mesmo social, observados em ações caridosas como doações de brinquedos às crianças carentes ou panetones às pessoas em situação de rua, assim como na música anteriormente mencionada à magia do final do ano torna-se “pro rico e pro pobre”, “pro branco e pro negro” “num só coração… pra paz afinal”. Muitas vezes é mais a tentativa de livrar-se do mal-estar e sentir a paz em si mesmo com a realização de “boas ações” do que de fato para ajudar o próximo – se é que estes atos ajudam, pois nos demais dias do ano permaneceram sendo marginalizados e esquecidos.

Por outro lado, os bons momentos retratados no ano novo contribuem para lidar com as perdas do ano velho, saber que se pode recomeçar e tentar efetivar planos almejados é confortante. A celebração do novo só faz sentido se as reflexões e reavaliação da vida forem entendidas como um percurso que resulta não em lamentações melancólicas, mas na renovação interna e social como cidadão, o estado de angústia e o caos são necessariamente fortes impulsionadores a busca do novo. A psicanálise denomina de amor o elemento essencial para ressignificar o sentido da família, da relevância do outro, desconstruções de preconceitos e estigmas sociais, enfim é olhar com esperança e não um emocionalismo entusiasta, não como produtos do ter, mas do ser e assim de fato fazer um Feliz Ano Novo que se estenda durante o ano.

(*) Neuziane Ule Psicóloga, especializando em Saúde Mental, atua na Saúde Pública e Clínica. E-mail: neuzianepsicologa@gmail.com.