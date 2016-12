O prefeito Percival Muniz inaugurou nesta sexta-feira (23), em Rondonópolis, a nova ponte sobre o Rio Vermelho e a Avenida Beira Rio, na região da Vila Goulart. A avenida levou o nome do pai do atual prefeito, Otávio Muniz, e a ponte recebeu o nome do ex-vereador e fundador do Jornal A TRIBUNA, Aroldo Marmo de Souza.

A esposa de Aroldo e diretora do A TRIBUNA, Janice Logrado, junto de suas filhas Margareth e Elizabeth estiveram presentes na solenidade de inauguração da ponte Aroldo Marmo de Souza e da nova avenida. Janice destacou que é motivo de orgulho para família este reconhecimento, pois seu esposo amava verdadeiramente Rondonópolis e lutou muito em prol a cidade. Além do que, lembrou que a maior herança que pode deixar é este legado.

SOBRE AROLDO

Aroldo Marmo de Souza nasceu em São Paulo (SP). Veio para Rondonópolis ainda bem jovem, recém-formado em Jornalismo pela Universidade Cásper Líbero, de São Paulo. Em Rondonópolis, iniciou seus trabalhos como radialista e fazia um programa de jornalismo investigativo chamado de “O Homem do Plá”. Foi o vereador mais votado do município proporcionalmente até hoje. Além disso, foi o fundador do Jornal A TRIBUNA.

Mais informações na edição desta terça-feira (27) do Jornal A TRIBUNA.