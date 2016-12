O Ministério Público Eleitoral (MPE) poderá entrar com recurso contra a diplomação do vereador eleito Juary Miranda (SD), que ocorre no dia 12 de dezembro, data em que serão diplomados todos os eleitos. Pelo menos foi isso que a reportagem do A TRIBUNA apurou junto a vários advogados especialistas em direito eleitoral, em razão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através da quarta secretaria cível, emitir em 18/11/2016, certidão de número 352/2016, onde a mesma demonstra que o candidato eleito (Juary Miranda) não recorreu de uma ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público de Rondonópolis contra ele e mais cinco pessoas, por irregularidades na prestação de contas do ano de 1999 da Câmara municipal, quanto ele (Juari) ocupava o cargo de presidente. A condenação resultou na suspensão dos direitos políticos por 3 anos dos envolvidos na ação, dentre outras penalidades.

Pelo que se apurou, com a ausência do recurso contra o acórdão do TJMT, houve o trânsito em julgado da ação [quando não cabe mais recurso], tornando assim o candidato eleito inelegível.

Apesar da possibilidade do MPE representar contra a diplomação de Juary Miranda, em contato com o órgão, a reportagem foi informada que a promotora eleitoral Patrícia Eleutério Campos, que responde pela 10ª Zona Eleitoral, ainda não fez nenhuma manifestação sobre o assunto.

Juary Miranda foi condenado pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso por ato de improbidade administrativa, por contratar um contador e a locação de veículo pela Câmara Municipal do município sem licitação. O ato ocorreu no final da década de 90 em que ele comandou o Legislativo.

O ex-presidente teria contratado, sem licitação, o contador, pelo prazo de dois anos, pelo valor de R$ 41.600, e duas empresas para a locação de veículos – ambas as empresas receberam R$ 900,00 mensais para atender a Secretaria e a vice-presidência da Casa de Leis na época.

Ao condenar o parlamentar, os desembargadores determinaram a suspensão dos direitos políticos de Juary pelo período de três anos, além de ter que pagar uma multa equivalente a cinco vezes a remuneração que recebia como vereador e proibição de contratar com o Poder Público por igual período de três anos.

OUTRO LADO

Já o vereador eleito Juary Miranda vem declarando que não tem conhecimento de nenhuma ação por improbidade administrativa que tenha resultado na sua condenação pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. “Disputei o pleito municipal com todas as certidões necessárias para assumir a vereança. O meu advogado fez buscas junto à Justiça e até agora nada consta em relação a qualquer condenação. Além disso, não fui citado pela Justiça e desconheço a origem dessa notícia”, afirmou.