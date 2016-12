Metrô do Rio de Janeiro amplia horário de funcionamento da linha 4 – 13h43′

A partir do próximo sábado (17), a Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro, que liga Ipanema à Barra da Tijuca, estará disponível à população nos mesmos horários das linhas 1 e 2: de segunda a sábado, das 5h à meia-noite. As composições passam a circular também aos domingos e feriados, das 7h às 23h. Atualmente, o embarque ocorre apenas de segunda a sexta, das 6h às 21h.

De acordo com o secretário estadual de Transportes, Rodrigo Vieira, a nova linha do metrô vai entrando gradativamente em operação, como acontece em todos os países. “A circulação diária das composições, inclusive aos sábados, domingos e feriados, acrescentará novos passageiros ao sistema metroviário do Rio de Janeiro”.

Com três meses de funcionamento, a Linha 4 tem atendido, em média, a 110 mil passageiros por dia. Para acessar as estações (Jardim Oceânico, São Conrado, Antero de Quental, Jardim de Alah e Nossa Senhora da Paz), os passageiros podem optar pelo ticket unitário do metrô ou por qualquer cartão de bilhetagem eletrônica, como o Bilhete Único.

Não é necessário pagar outra passagem para fazer a integração com as demais linhas. Na estação Jardim Oceânico, na Barra, o usuário pode fazer a integração com o BRT (Transporte Rápido por Ônibus), pagando tarifa de R$ 7 com qualquer cartão RioCard cadastrado.

Integração

Ainda no primeiro semestre de 2017, a nova linha será integrada com a Linha 1 (Uruguai – General Osório), segundo o Metrô do Rio.

Com o funcionamento da Linha 4 em horário pleno, o itinerário do ônibus Metrô na Superfície General Osório x Gávea terá o trajeto alterado para Antero de Quental x Gávea. O novo percurso terá seis pontos de parada, 1,5 km de extensão e manterá o atendimento ao bairro da Gávea, circulando também pela Rua Marquês de São Vicente. O horário de funcionamento continua o mesmo, aguardando a chegada do último trem da noite para que os últimos ônibus saiam dos terminais. A linha Botafogo x Gávea não sofrerá alteração.

