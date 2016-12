A neta do casal Djanira e Samuel Logrado, a pequena Manuella Logrado, subiu ao pódium de primeiro lugar em nado peito e nado crawl. Na competição de natação, no 18% GAC, representando a escola de natação Aquários. Os avós vibraram de felicidade! A competição aconteceu no sábado (26). Essa coluna, cheia de orgulho com os avós, a parabenizam!