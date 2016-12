Mais colunáveis elegantes que desfilaram na 15ª Feijoada Zoom, no Espaço Ideias!

O ambiente foi ricamente decorado pela Viveiros e Floricultura Boa Esperança e Célio Corrêa, Mahogany foi a sensação com seus produtos e aromas incríveis, a banda Chocolate Sensual animando o evento, o Dj Michel somando com seu repertório. Enfim, foi uma tarde agradabilíssima que somou pessoas elegantes e de bem com a vida, que fazem a diferença em nosso jet-set. A culinarista Duda Aguiar arrasou mais uma vez como sempre. Vejam os flashes do fotógrafo Alessandro. Fábio Marques e equipe Clip Color fizeram bonito com sua criatividade.