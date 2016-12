A campanha de Natal do Jornal A TRIBUNA conseguiu levar nesta semana um pouco de alegria aos internos do Lar dos Idosos “Paul Percy Harris”, em Rondonópolis. Esse momento especial somente foi possível graças à solidariedade dos leitores do A TRIBUNA, que se sensibilizaram com a iniciativa e fizeram as aquisições dos presentes almejados pelos internos. A entrega dos presentes foi realizada na quarta-feira passada (21/12).

O período de doação dos presentes aos internos transcorreu entre os dias 20 de novembro e 12 de dezembro deste ano, objetivando contemplar os 71 internos da instituição. A campanha recebeu o nome de “Natal Solidário 2016”. Da lista geral, alguns dos idosos ganharam mais de um presente e, além disso, foram doados presentes extras, os quais também foram repassados para a administração do Lar dos Idosos.

A distribuição dos presentes foi realizada pela equipe do Jornal A TRIBUNA e se configurou como um momento de grande festa na instituição. O tesoureiro do Lar dos Idosos, Ivonei Resmini, representando o presidente Josemar Ribeiro, avaliou que a campanha veio em boa hora. “Com certeza, é muito gratificante essa ação, pois chegando o fim de ano, o Natal, a grande maioria desses idosos não tem família; a família deles acaba sendo os demais internos e os colaboradores. Eles se sentem muito felizes em receber esses presentes da ação do A TRIBUNA com seus leitores. Como dirigente do Lar, a gente se sente muito honrado com esse trabalho realizado”, avaliou.

A entrega dos presentes contou com a participação do “Papai Noel” do Jornal A TRIBUNA, que conseguiu muitos sorrisos dos internos. A estudante Alessandra de Oliveira Arruda e seu irmão João Pedro de Oliveira acompanharam a ação no Lar dos Idosos. O pai deles, Silvestre José de Arruda, foi um dos doadores dos presentes aos internos do Lar dos Idosos. “Esse é um gesto de gratidão… Às vezes, a gente não dá valor às coisas que temos. Entregar um presente é um ato de amor e faz a gente se sentir melhor. Pretendo repetir esse ato no ano que vem”, explicou Alessandra, informando que foi a primeira vez que visitou o Lar dos Idosos.

Quem recebeu os presentes demonstrou seu contentamento, cada um a seu modo: uns com sorriso, outros com lágrima e outros, devido as deficiências e doenças que possuem, de forma mais contida. O idoso Almir Manoel de Jesus, de 98 anos, foi um dos contemplados com os presentes dos leitores do A TRIBUNA. Ele atestou ter ficado muito feliz com a ação. “Foi muito bom, graças a Deus! Desejo um feliz Natal, muito obrigado e que Deus abençoe a doadora”, externou através da reportagem.

O gerente administrativo do A TRIBUNA, Antônio Marcelo de Oliveira, participou da entrega dos presentes e fez um balanço extremamente positivo da iniciativa. “Foi uma ótima experiência de vida. O Jornal A TRIBUNA convocou e a comunidade ajudou maravilhosamente. Lá estão pessoas abandonadas, mas hoje trocamos alegrias por um instante”, concluiu.

Registros da distribuição dos presentes da campanha de Natal do Jornal A TRIBUNA no Lar dos Idosos: