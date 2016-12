Justiça manda prender 14 acusados de envolvimento com o crime organizado em SP – 13h39′

Duzentos policiais militares saíram às ruas hoje (9) em cinco cidades da Grande São Paulo, incluindo a capital, em auxílio ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), órgão do Ministério Público Estadual, para cumprir 63 mandados judiciais, dos quais 49 são de busca e apreensão e 14 de prisão preventiva.

A ação – batizada de Operação Xibalba – tem o objetivo de desarticular uma facção criminosa que usa postos de combustíveis para lavar dinheiro do tráfico de drogas.

De acordo com as investigações que contam com o trabalho de 32 promotores, os crimes são praticados, principalmente, nas cidades de Embu das Artes, Osasco, Taboão da Serra, Carapicuíba, Cajamar e São Paulo.

O processo tramita na 1ª Vara Judicial de Embu das Artes. Os detalhes da operação ainda não foram divulgados pelo Ministério Público Estadual, nem pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Fonte: Agência Brasil