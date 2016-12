Com o encerramento do calendário forense de 2016, o juiz titular da 1ª Vara Criminal de Rondonópolis, Wladymir Perri, divulgou um balanço referente às suas atribuições neste que ano que está chegando ao seu final. De acordo com o magistrado, foram distribuídos 3.405 processos no período de 7 de janeiro a 30 de novembro, sendo arquivados 3.125 processos no mesmo período.

Fazendo uma prestação de contas da produtividade de seu trabalho, o juiz Perri destacou ainda que foram realizadas durante todo o ano cerca de 1.300 audiências de casos de tráfico, delitos de trânsito e cartas precatórias, além de 66 julgamentos no Tribunal do Júri.

Somente no mês de dezembro, foram realizadas 379 audiências. “O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se empenhado para agilizar o andamento dos processos dando a sua resposta jurisdicional e prestando contas à sociedade”, destacou o magistrado. “Isso se deve a um trabalho em conjunto com os colaboradores da 1ª Vara Criminal. Essa resposta se deve também ao bom trabalho dos valorosos servidores do Tribunal de Justiça”, pontuou Perri.

Mesmo revelando que a 1ª Vara Criminal acumula um volume considerável de processos, Perri avalia que é necessário aproximar o cidadão das decisões e ações do Judiciário.

Para o ano de 2017, o magistrado planeja intensificar ações de conscientização da população para o respeito às leis de trânsito, principalmente a embriaguez ao volante, além de ações focadas em combater o consumo e o tráfico de drogas. “Mesmo a demanda sendo altíssima e a sociedade esperando uma resposta célere, é preciso haver também a conscientização da população no que se refere ao trânsito, além de uma campanha mais rigorosa contra o tráfico de entorpecente”, finalizou.

Desde anteontem (20/12), as unidades do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Ministério Público Federal em Mato Grosso e Ministério Público do Estado iniciaram o período de recesso forense, que segue até 6 de janeiro de 2017.