Um jogo beneficente será realizado nesta quinta-feira (15), a partir das 19h, na Chácara Tropical, localizada aos fundos do Jardim Atlântico. O evento servirá para arrecadar alimentos para o Lar dos Idosos e Comunidade Terapêutica Nascendo em Cristo, e brinquedos que serão distribuído em bairros humildes de Rondonópolis. O duelo envolverá os “Amigos de Thiago Sperança, o Tiago Tropical” contra os “Amigos de Tiago Vidotti”. A iniciativa contará com a presença de jogadores profissionais e ex-profissionais, além de empresários e convidados. Mais informações na edição desta quinta-feira do Jornal A TRIBUNA.