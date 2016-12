O jogo beneficente “Amigos do Carlinhos Pit Bull” será realizado nesta terça-feira (20), a partir das 19h, no Estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis. De acordo com o organizador do evento, o ex-jogador de futebol e empresário Carlos Henrique Rodrigues Souza, o Carlinhos Pit Bull, o objetivo dessa partida é ajudar o próximo através da doação de alimentos para a Comunidade Terapêutica Nascendo em Cristo e para famílias carentes dos bairros Jardim Iguaçu e São Sebastião II. Mais informações na edição desta terça do Jornal A TRIBUNA.