Campeão com uma rodada de antecipação, o Palmeiras, com mais de um time inteiro de férias, ganhou do Vitória por 2 a 1, neste domingo, no Barradão. O time paulista terminou o Campeonato Brasileiro com nove pontos de vantagem sobre Santos e Flamengo e ainda bateu marcas de desempenho. Mesmo derrotada, a equipe baiana permaneceu na Série A – na 16ª posição, beneficiada pelo empate do Internacional, rebaixado, com o Fluminense.

Com o resultado, mesmo começando com apenas três titulares (Jailson, Mina e Tchê Tchê), o Palmeiras atingiu 44 pontos no segundo turno, o melhor desempenho de uma metade do Brasileirão com 20 times. Com a 24ª vitória, igualou Cruzeiro-2014 e Corinthians-2015 com o maior número de triunfos nesse formato. Além disso, é o primeiro time a não ter jogador expulso na competição.

Quer mais? Com 62 gols, o Verdão tornou-se o que mais balançou as redes neste Brasileiro. Já era o menos vazado (32 gols) e o que menos tinha perdido (seis jogos)… Fechou com chave de ouro!

O jogo

Mesmo desfalcado, o Palmeiras fez frente ao Vitória na etapa inicial. No primeiro lance de perigo, Leandro Pereira acertou a trave. E, mesmo com o time da casa abrindo o placar, com Marinho (aos 12), o campeão brasileiro não teve dificuldade para virar, com Gabriel (15) e Alecsandro (45) – o atacante alviverde ainda teve um gol anulado. Do lado rubro-negro, duas reclamações de pênaltis não marcados.

Após todos os gols, os jogadores, que já tinham entrado em campo com camisas da Chapecoense – time vitimado por uma tragédia área na semana retrasada –, prestaram tributo aos companheiros do time catarinense. Marinho não conseguiu conter o choro.

O segundo tempo começou equilibrado. Com o passar do tempo, o Vitória passou a pressionar mais. Aos 22 minutos, em cobrança de falta, Marinho acertou o travessão de Jailson. Depois, com a notícia de que o Fluminense tinha aberto o placar contra o Internacional, o ritmou de jogo diminuiu do Barradão. Cuca, que se despede do Palmeiras, ainda teve tempo para promover a estreia de Rodrigo.

