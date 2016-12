IPC registra alta de 0,35% na quadrissemana de dezembro em São Paulo – 08h19′

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), na cidade de São Paulo, teve alta de 0,35% na quadrisemana de dezembro. Os gastos com vestuário tiveram a maior elevação no período (1,18%).

O grupo de despesas pessoais subiu 1%. Os custos com fumo subiram 1,72% e com bebidas não alcoólicas 1,43%. Os gastos com habitação tiveram alta de 0,48%, puxados pela energia elétrica (1,04%) e condomínio (1%).

Os itens relacionados à saúde tiveram elevação de 0,43%. Os contratos de assistência médica subiram 0,68%. O grupo de transportes registrou inflação de 0,36% nos preços relacionados. A gasolina aumentou 1,1% e o etanol 2,10%.

No grupo educação, a alta ficou em 0,08%. Enquanto nos produtos e serviços ligados à alimentação houve queda de -0,40%. Os cereais tiveram retração nos preços de -6,13 e a batata de -11,64%.

Fonte: Agência Brasil