Investimentos se espalham em vários setores

Em diversos setores, há investimentos que demonstram o dinamismo da economia de Rondonópolis, com oportunidades ainda a serem aproveitadas. No varejo, um dos grupos que conhece o potencial do município e vislumbra espaço para crescimento no mercado é a rede Tropical Supermercados, com oito lojas na cidade. Neste ano de 2016, foi reformada a loja do Centro e reaberta a loja do Monte Líbano em prédio próprio.

O diretor de marketing do Tropical, Thiago Sperança, anunciou ao Jornal A TRIBUNA que estão nos planos do grupo a construção de mais uma loja e a reforma de outras duas lojas existentes na cidade. Além disso, informou que a expectativa é iniciar, no primeiro semestre de 2017, um centro de distribuição com 10 mil m² de área construída para atender as lojas do grupo. Esse empreendimento deve ser construído junto ao Anel Viário, em uma área de 27 mil m², com aporte de recursos entre R$ 4 a 5 milhões.



Uma lacuna a ser preenchida na cidade é na área médica. Hoje é patente a dificuldade com a falta de leitos hospitalares em Rondonópolis e região. Observando esse nicho de mercado, dois grandes hospitais particulares estão em construção na cidade, sendo um deles o Hospital MaterClin, na Vila Birigui. O outro é o Hospital Unimed, em construção em uma área de mais de 26,9 mil m², no antigo aeroporto de Rondonópolis. Ao todo, a Unimed Rondonópolis investe R$ 50 milhões nesse empreendimento hospitalar.

Atualmente, a construção do Hospital Unimed está na fase de cobertura da primeira laje. A previsão de inauguração é para daqui a 18 meses. Segundo a Unimed, vão ser gerados 450 empregos diretos na primeira fase do hospital e, conforme necessário o aumento de vagas, serão gerados 800 empregos diretos. O projeto contempla 8.500 m² de área construída com características modernas e sustentáveis. Na primeira fase do hospital, vão ser ofertados 55 leitos, podendo chegar até a 116 leitos conforme a demanda do serviço.