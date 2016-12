Desafiando a crise pela qual passa o Brasil, uma série de grandes investimentos continua a movimentar a economia de Rondonópolis, que completa neste sábado (10/12) os seus 63 anos de emancipação político-administrativa de olho no futuro. Apesar de alguns setores estarem estagnados ou em retração no momento, outros seguem apostando no potencial do município com o aporte de somas milionárias em novos projetos. São principalmente empreendimentos na construção civil, no mercado imobiliário, na prestação de serviços médicos e em infraestrutura.

O que mais chama atenção no município atualmente são os projetos e lançamentos no setor imobiliário. Para se ter uma ideia, são 23 loteamentos/residenciais privados aprovados na atual gestão municipal, além de outros 12 loteamentos em fase de aprovação junto à Prefeitura.

Essa realidade é abordada em uma das reportagens especiais do caderno de aniversário de Rondonópolis, publicado nesta edição pelo Jornal A TRIBUNA, que também traz artigos sobre o passado e o presente do município