IGP-M tem alta de 0,41% no segundo decêndio de dezembro – 08h52′

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) registrou alta de 0,41% no segundo decêndio (período de dez dias) de dezembro.

O indicador medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV) teve influência da alta de 0,53% do Índice de Preços ao Produtor Amplo. Os itens relacionados a matérias-primas brutas tiveram elevação de 1,86% no período, com destaque para o minério de ferro (15,36%).

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) registrou variação de 0,12%, no segundo decêndio de dezembro. As despesas com educação, leitura e recreação tiveram aumento de 1,26% e as despesas diversas, 0,79%.

O Índice Nacional de Custo da Construção teve alta de 0,32% no período. Os custos com mão de obra cresceram 0,54%.

