Um homem de 31 anos foi atingido por um tiro no pescoço durante uma tentativa de roubo a um estabelecimento comercial na madrugada desta quarta-feira (28), na região Central de Rondonópolis. A vítima está hospitalizada no Hospital Regional e precisou passar por cirurgia. A unidade hospitalar não repassou informações sobre seu estado de saúde. Mais informações na edição desta quinta-feira (29) do Jornal A TRIBUNA.