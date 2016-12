O Grupo de Mulheres em prol de Rondonópolis realizou uma reunião ontem (22/12) para tomar conhecimento sobre pendências existentes no Aeroporto Municipal, contando com a participação do Observatório Social de Rondonópolis, de representação da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Sindicato do Comércio Varejista Municipal, além dos vereadores Jailton Dantas e Subtenente Guinancio. O técnico Gerson da Costa, da Braxton Sistemas, foi convidado para dar explicações sobre o que está acontecendo e o que precisa ser feito para superar os entraves na área de navegação aérea.

Nessa ocasião, Gerson da Costa explicou que a Braxton ganhou licitação para implementar no Aeroporto Municipal os sistemas que auxiliam a navegação aérea chamados Papi (Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão) e RNAV (responsável por fornecer aos pilotos coordenadas geográficas por meio do sistema GPS). “O Papi é uma situação que está revolvida na cidade!”, afirmou. Em relação ao RNAV, o técnico destacou que, para que seja homologado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), é preciso que o Aeroporto Municipal concretize o processo de certificação operacional, através da elaboração do Manual de Operações do Aeródromo (MOPS). Vale observar que o Jornal A TRIBUNA já tinha antecipado essa carência em reportagem no mês de novembro passado.

Conforme Gerson da Costa, a Braxton realizou todos os procedimentos que eram de sua competência em relação ao RNAV, restando agora que a Prefeitura de Rondonópolis viabilize o MOPS. Sobre essa pendência, Roberto Cavalcante de Mendonça, membro do Observatório Social de Rondonópolis e estudioso da aviação, voltou a lembrar que, desde 2008, o Município já tinha sido alertado da necessidade de o Aeroporto obter a certificação operacional, mas não conseguiu até hoje resolver essa situação. “Nós precisamos começar a pensar Rondonópolis para nossos netos, bisnetos…”, advertiu.

Roberto Mendonça observou que o jato Embraer 195, para até 118 passageiros, não atua mais no Aeroporto Municipal justamente devido à ausência do RNAV. Além disso, pontuou que Rondonópolis está na lista de prioridades de novos destinos da empresa Gol Linhas Aéreas, mas, para que a mesma comece a operar na cidade, também precisa do RNAV. A presidente do Observatório Social de Rondonópolis, Shirlei Sandin, ponderou que é preciso resolver essa situação administrativa no Aeroporto Municipal transferindo essa tarefa para a iniciativa privada, observando que o volume de passageiros no recinto tem caído continuamente porque as pessoas não têm segurança se os voos vão acontecer ou não.

O vereador Jailton Dantas colocou na reunião a situação de indefinição em relação ao posto de combustível que atua no Aeroporto Municipal. Demonstrou a preocupação que tem em relação ao contrato atual que está vencendo agora sem a vontade da Prefeitura em cumprir a legislação e prorrogá-lo. A Prefeitura quer abrir a concessão para um novo posto bandeirado (com marca) atuar no recinto por um período. Devido ao tempo de transição, alerta que há o risco de ficar sem ter como as empresas aéreas atuarem no Aeroporto Municipal. O vereador também disse à reportagem que vai envidar esforços para que o MOPS seja viabilizado pela Prefeitura.

Mara Lídia Seixas Jerônimo, do Grupo de Mulheres em prol de Rondonópolis, explicou à reportagem que articulou essa reunião justamente para tomar conhecimento do que está acontecendo no Aeroporto Municipal e, com isso, verificar como solucionar as pendências existentes. Dessa forma, ela apontou a conclusão da necessidade da administração municipal providenciar a elaboração do MOPS, seja por conta própria ou através de licitação, para que o RNAV seja homologado e, com isso, haja esforços das entidades de classe e outros segmentos para atrair mais voos comerciais, com diferentes destinos, para Rondonópolis.

O vereador Subtenente Guinâncio também se colocou à disposição do Grupo de Mulheres para atuar em prol das causas do Aeroporto Municipal.

SAIBA MAIS – Vale observar que os presentes travaram muitos debates sobre o que realmente falta (demanda ou estrutura aeroportuária?) para que Rondonópolis tenha mais companhias aéreas e voos comerciais.