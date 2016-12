Goleiro da Chapecoense vai passar por cirurgia no Albert Einstein em São Paulo – 15h28′

O goleiro da Chapecoense, Jackson Follmann, um dos sobreviventes do acidente com o voo da Lamía ocorrido no dia 29 de novembro, vai passar por uma cirurgia ainda hoje. Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista, desde a madrugada desta terça-feira (13). Segundo boletim médico divulgado às 15h, Follmann “está lúcido e em bom estado geral”.

Ainda segundo o boletim, o goleiro foi submetido a uma série de exames de imagens e laboratoriais. “Após a avaliação desses exames e discussão interdisciplinar, optou-se pela correção cirúrgica da fratura do processo odontóide (fixação da segunda vértebra cervical)”, diz a nota do hospital.

Follmann foi o primeiro sobrevivente da tragédia a retornar ao país. A queda do avião ocorrida em Medellín deixou 71 mortos e seis feridos, dos quais quatro são brasileiros e dois tripulantes bolivianos.

Fonte: Agência Brasil