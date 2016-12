Goleiro da Chapecoense sai da UTI após operação em São Paulo – 14h17′

O goleiro da Chapecoense, Jackson Follmann, um dos seis sobreviventes do acidente aéreo ocorrido no dia 29 de novembro na Colômbia, recebeu alta hoje (14) da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferido para a Unidade Semi-Intensiva do Hospital Albert Einstein. Ali, passou por uma correção cirúrgica de uma fratura, com fixação da segunda vértebra cervical.

Segundo o boletim médico do hospital divulgado há pouco, ele está em bom estado clínico, consciente, sem problemas motores e sem febre.

O atleta, que teve parte da perna direita amputada, estava internado na Colômbia e chegou a São Paulo na madrugada de ontem. Ele foi o primeiro brasileiro sobrevivente do acidente a voltar ao país.

No acidente com o avião, que levava a equipe da Chapecoense para Medellín para a disputa do primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana, 71 pessoas morreram, entre atletas, membros do clube, tripulantes e jornalistas. Entre os seis sobreviventes, quatro são brasileiros e dois bolivianos.

Fonte: Agência Brasil