Fuvest divulga lista de convocados para segunda fase do vestibular da USP – 12h11′

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou hoje (19), em São Paulo, a lista dos candidatos convocados para a segunda fase do vestibular para a disputa por uma das 8.734 vagas da Universidade de São Paulo (USP) e 120 do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.

A segunda fase vai ocorrer entre 8 e 10 de janeiro de 2017. Nessa etapa, serão três provas analítico-expositivas com 10 questões de português, além de redação; 16 questões sobre as disciplinas do núcleo comum obrigatório do Ensino Médio (História, Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia, Inglês e questões interdisciplinares) e 12 questões de duas ou três disciplinas, de acordo com a carreira escolhida.

No caso dos candidatos de Artes Cênicas e Curso Superior do Audiovisual, o vestibular continuará com as provas de habilidades específicas entre os dias 11 e 13 de janeiro de 2017. A primeira chamada para matrícula está prevista para o dia 2 de fevereiro.

Fonte: Agência Brasil