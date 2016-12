Força Nacional prorroga por mais 70 dias ações de segurança no Rio de Janeiro – 09h09′

O Ministério da Justiça e Cidadania autorizou hoje (30) a prorrogação e ampliação das ações da Força Nacional de Segurança Pública no Rio de Janeiro. Os agentes atuarão por mais 70 dias no estado, a contar do dia 26 de dezembro, em apoio à Polícia Rodoviária Federal e à Polícia Civil para conter crimes de roubos de cargas nos acessos às comunidades e nas rodovias federais do estado.

O pedido de prorrogação da atuação da Força Nacional foi feito pelo governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, “em prol da preservação da ordem pública”. Por mais 30 dias, a partir do vencimento da Portaria nº 1.336/MJC, de 05 de dezembro de 2016, a Força Nacional também atua no policiamento ostensivo no Palácio Guanabara, sede do governo estadual, e adjacências.

A operação tem o apoio logístico das forças de segurança do estado, que também farão o planejamento do números de profissionais que atuação nas ações.

A portaria do Ministério da Justiça e Cidadania foi publicada no Diário Oficial da União de hoje (30).

