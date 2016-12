Atlético-PR e Flamengo entraram no gramado da Arena da Baixada, em Curitiba, ainda com objetivos no Campeonato Brasileiro. Após o empate em 0 a 0 nos 90 minutos, os donos da casa comemoram a classificação para a pré-Libertadores, enquanto o Rubro-negro foi ultrapassado pelo Santos – que bateu o América-MG na Vila Belmiro – e terminou na terceira posição. O Flamengo assustou com Everton no início com uma bola no travessão, mas o Furacão dominou a maior parte do jogo, parando no goleiro Alex Muralha.

As primeiras boas chances do jogo surgiram na bola aérea. O Flamengo assustou com Everton aos cinco minutos, carimbando o travessão após belo cruzamento de Pará. O Furacão respondeu logo na sequência com André Lima, que conseguiu aproveitar após erro no domínio de Lucho González, mas parou no goleiro Muralha. Os donos da casa começaram a mandar no jogo a partir dos 20 minutos, na base da vontade, mas sem inspiração. A torcida chegou a soltar o grito de gol na Arena da Baixada no chute de Otávio, que explodiu na rede pelo lado de fora. Antes do intervalo, Réver deu um susto nos flamenguistas e quase marcou contra, mas foi salvo por Muralha.

Guerrero, apagado na etapa inicial, deu lugar a Leandro Damião. O atacante finalizou com perigo por cima da meta de Weverton no primeiro lance em campo, mas a partir daí só deu Atlético-PR, que apostou nas finalizações de fora da área. Brilhou a estrela de Muralha. O goleiro fez pelo menos quatro defesas, duas com dificuldade em chutes de Hernani e Pablo. Na tentativa de pressionar o Furacão, Zé Ricardo tirou Márcio Araújo e deixou o time mais ofensivo com Mancuello. A substituição não surtiu efeito e o argentino acabou expulso após 13 minutos em campo.

Fonte: GloboEsporte.com