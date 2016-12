Feliz da vida

Com estas palavras, a minha amiga Cláudia definiu a importância de receber o Título de Cidadã Rondonopolitana: “Tenho muito orgulho de ser ‘Cajuruense Paulista’ porém, fiquei muito honrada em receber este título e agora poder dizer que sou também uma cidadã rondonopolitana até porque, já me sentia de tantos anos que aqui moro e por conta do amor, carinho que eu e minha família fomos abraçados aqui por esse povo tão hospitaleiro e aqui termos crescido, aumentado a família e fincado raízes”.

Parabéns Cláudia, você merece!