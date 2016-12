A Escola Estadual Silvestre Gomes Jardim, localizada na Vila Mariana, realiza na próxima quinta-feira, dia 15 de dezembro, a 2ª Cantata Natalina, tem que como tema “A Vida de Jesus”. O evento ocorrerá na quadra da Instituição, a partir das 19h30, e contará com apresentações musicais e encenações teatrais. A iniciativa envolve alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Leia mais sobre o assunto na edição desta sexta-feira (9) do Jornal A TRIBUNA.