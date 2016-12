A Escola Estadual Odorico Leocádio da Rosa, em Rondonópolis, encerrou as atividades do projeto multidisciplinar “Diga sim à vida”, com a presença de alunos, pais, professores, empresas e parceiros. O projeto teve início no mês de março, com o objetivo de trazer informações sobre temas importantes, como uso drogas, remédios, doenças e violência. Leia a reportagem completa na edição desta quarta-feira (21) do Jornal A TRIBUNA.