EL PATRON ESTÁ D+!

O mais jovem empresário de Rondonópolis, Marwam Haidar, traz novidade para a city, à frente do El Patron, um lugar ricamente decorado ao estilo mexicano, a casa oferece um cardápio variado, com música ao vivo e muita diversão. Neste sábado, (10), no El Patron, a partir das 21h, se apresenta a cantora Sol, que estará interpretando Frida Kahlo, artista mexicana consagrada, e cantando o melhor da música popular brasileira. E mais, samba de raiz com a banda Samba Retro. Venha curtir esta noite de cultura. Boa bebida, boa comida e gente bonita! Onde fica? Na Lions Internacional bem em frente ao shopping. Venha conhecer o lugar mais charmoso de Roo.