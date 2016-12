A Diocese de Rondonópolis-Guiratinga realiza neste domingo (4), a partir das 13h, na Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus, localizada no Centro de Rondonópolis, o 9º Encontro do Terço dos Homens, com grupos de que se reúnem semanalmente para rezar o terço. Atualmente, são 26 grupos do Terço dos Homens na cidade. Mais informações na edição deste sábado (3) do Jornal A TRIBUNA.