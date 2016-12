Defesa Civil de São Paulo atende a mais de 100 famílias vítimas de incêndio – 13h01′

O incêndio de grandes proporções que atingiu ontem (29) uma comunidade em Cangaíba, na zona leste de São Paulo, foi controlado no início da noite. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início por volta das 17h da quinta-feira e não houve registro de vítimas. A perícia da Polícia Civil ainda não fez a averiguação para determinar a causa do incêndio.

O coordenador de Defesa Civil da Subprefeitura da Penha, Palmênio Pio Barbosa Filho, informou que o trabalho de assistência às cerca de 100 famílias começou logo após o rescaldo do incêndio, com o cadastramento das pessoas e entrega de cesta básica, kit de higiene e colchões. Ele disse ainda que algumas famílias foram acolhidas na Escola Estadual República do Haiti. “Mas poucas famílias aceitaram a oferta de se abrigar lá”, afirmou.

Barbosa Filho disse ainda que hoje (30) a prefeitura está fazendo o trabalho de limpeza no local. Segundo o coordenador, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social esteve durante toda a madrugada auxiliando os moradores.

Segundo os Corpo de Bombeiros, desde janeiro, 237 ocorrências de incêndio em favelas foram registradas em toda a região metropolitana de São Paulo.

Fonte: Agência Brasil