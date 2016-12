Declaração de felicidade

E de repente, ou então, nem tão de repente assim, me bateu o clima de fim de festa. E que festa… Nada menos que uns vinte anos da mais pura esbórnia. Ora esbórnia pobre, ora esbórnia brega, ora até mesmo esbórnia “estilosa”, mas nunca, é bom que se ressalte, esbórnia hard, posto que o meu lado “conservador feito caixa de maisena”, embora, então, um tanto relegado, é verdade, nunca tivesse deixado de se manifestar, notadamente ante os primeiros prenúncios do fim da festa, quando os parceiros da longa farra, como que numa manobra diligentemente ensaiada, deram início, todos eles, à “fase séria” das suas vidas, agora constituídas de novos verbetes, expressões e rotinas. Fase em que se tornaram frequentes, por exemplo, despropósitos do tipo: “Não posso mais ficar (para a enésima saideira), a ‘patroa’ me espera…”, “Achei uma creche bem perto lá de casa…”, além de terem se tornado, quase todos eles, assíduos frequentadores de acampamentos de carolas e insuportáveis expert’s em promoções de supermercados…

Perfeitamente explicável, como se vê, o clima de fim de festa de que fui tomado. De repente a Boate Azul perdeu todo o sentido e, se a Vida era pra ser entendida como uma imensa e irreversível piada, eu, definitivamente, tinha “passado batido” e, se ria, era pra disfarçar…

Aos “trinta e poucos”, consciente de que havia perdido o “timming” para as decisões que norteiam vidas, já assimilava a perspectiva de viver sozinho, posto que já não me autorizava mais acreditar na ocorrência de “frios na barriga”, na existência de “caras metades”, em paixões arrebatadoras e coisas do tipo. Não mais acreditava que ainda seria tomado de um imenso desejo de simplesmente estar com alguém, para as coisas mais profundas, ou as mais prosaicas…

Mas… Não podia ser, aos “trinta e poucos”, pós boates azuis, e vermelhas, e verdes, e de todas as cores, eis que, de repente, agora sim, de repente mesmo, me surge ela, morena, torneada, cabelos lisos e, azuis, de tão negros. E os olhos? Levemente amendoados, só pra me torturar…

Incrivelmente bela, mas, insuportavelmente altiva, deixou logo claro que não seria presa fácil. Só Deus na causa… E foi assim que, “aos trinte e poucos”, me lancei inteiro na conquista daquela que, com a certeza que só pode vir de Deus, viria a ser, e continua sendo, verdadeiramente, a Mulher da Minha Vida!

Sem mais delongas, há vinte e cinco anos sou mais feliz! Na manhã de 7 de Dezembro de 1991, ela, Mirane, me olhando com seus olhos perturbadoramente amendoados, disse “Sim” ao pedido que, embora sentindo Deus ao meu lado, fiz trêmulo: “Casa comigo?”

Deus é realmente “parça”, eu nem acreditava, ela disse “Sim”!

***

Mirane, vinte e cinco anos, dois filhos abençoados – João Hélio e Thomáz – e, alguns fios de cabelos brancos depois, declaro a você e ao mundo, sou um feliz e, eternamente apaixonado por você. Não bastasse, sou um feliz participante (desde que ao seu lado) de atividades que, como disse acima, julgava impensáveis para mim: Tais como frequentar a “nossa” igreja, ou, então, ter me tornado um feliz “expert” em promoções de supermercado e, pra falar a verdade, já tenho saudades até das maratonas, de madrugada, à procura de ‘espasmo luftal’ para os nossos filhos, quando pequenos; Vinte e cinco anos, enfim, de realização de sonhos.

Por isso tudo, e muito mais, é que renovo, diante de você e de Deus, o meu compromisso de, diariamente, fazer tudo que estiver ao meu alcance, para que você tenha se “casado bem”; Tão bem quanto eu. Milhões de Beijos (Nada técnicos, claro)!

(*) Boleslau Dorada, um homem apaixonado.