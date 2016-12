Questões pessoais impedirão o técnico Cuca de continuar sua trajetória como treinador da Sociedade Esportiva Palmeiras. No início da preparação para o último jogo, ele fez um balanço da própria trajetória, marcada pelo título brasileiro, e se colocou à disposição do sucessor, provavelmente Eduardo Baptista.

Eliminado na primeira fase da Copa Libertadores e na semifinal do Campeonato Paulista, Cuca encerrou um jejum de 22 anos do Palmeiras no Brasileiro. Com uma campanha de 23 vitórias, oito empates e seis derrotas, o time alviverde ganhou o título de maneira antecipada.

“Pelo propósito que viemos, a sensação é de missão cumprida. Deixamos uma base estruturada e organizada para o próximo técnico dar sequência. Fica um time muito bom e que aprendeu a jogar um futebol solidário. Com uma defesa sólida e um ataque veloz. Isso fica para que, se Deus quiser, sejam colhidas novas conquistas no ano que vem”, declarou o técnico.

A diretoria palmeirense já sabia que Cuca dificilmente aceitaria renovar seu contrato e por isso vinha trabalhando com outras alternativas em um processo capitaneado por Alexandre Mattos, diretor de futebol. O clube já tem um acerto encaminhado com Eduardo Baptista, que se desligou da Ponte Preta.

“Estou aberto ao que for. Gosto do Eduardo e, se for ele o técnico, pode contar comigo em todos os sentidos. Ele e a diretoria”, disse Cuca, solícito em relação a seu sucessor, que deve ser anunciado de maneira oficial após a renovação do próprio Alexandre Mattos.

Cuca concedeu a última entrevista na Academia de Futebol na tarde de ontem (6). Em tom de despedida, ele comemorou o resultado de seu trabalho, garantiu que o clima no clube é saudável e citou com naturalidade os atritos que enfrentou no período – Dudu, Lucas Barrios e Rafael Marques se desentenderam com o técnico.

“Quero deixar claro que o ambiente é o melhor possível. Com um grupo de 39 jogadores, você não vai agradar a todos e nem era esse nosso propósito. É natural que ocorram alguns probleminhas no dia a dia. O ambiente com o Paulo Nobre e com o Alexandre Mattos também é muito bom. Foi um prazer ter levado o Palmeiras ao título”, afirmou.