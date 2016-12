O tão sonhado concurso público realizado pela Prefeitura de Rondonópolis vai se arrastando como capítulos de uma novela. No fim das contas, quem sofre é quem estudou, conseguiu passar e não sabe se vai conseguir o seu cargo ou não.

No roteiro dessa história, a primeira delas foi a demora para a realização. A prefeitura tem um número assustador de servidores contratados, o que, do ponto de vista de quem paga impostos, não é interessante.

Sabidamente, dentro desses cargos, muitas vagas são usadas para indicações de políticos e partidos, e acabam sendo ocupadas por pessoas que não tem a qualificação necessária ou que estão em busca apenas de objetivos escusos.

É óbvio, os contratados são fundamentais para o funcionamento da cidade, vejamos o exemplo da saúde e educação. E é até mesmo para a preservação e melhora desses quadros que o concurso é importante. O trabalhador precisa de garantias.

Mesmo após recomendação do Ministério Público Estadual para que o Município realizasse o concurso, o que se viu foram anos de enrolação. Na reta final, coincidentemente em ano eleitoral, o concurso foi, por fim, anunciado. Provas realizadas, candidatos aprovados, chegou a hora do chamamento.

No apagar das luzes de sua gestão, o atual prefeito Percival Muniz resolveu convocar os concursados. Outra confusão. Já havia uma outra recomendação do MPE para que essa convocação só fosse feita no próximo ano. O prefeito não acatou a recomendação e convocou.

Agora, o prefeito eleito, Zé Carlos do Pátio, cuja equipe de transição já havia alertado que a convocação neste momento era inviável, também se posiciona e declara, ressaltando que não se trata de atitude pessoal, que pode revogar a decisão quando assumir a prefeitura.

O prefeito eleito se apega na lei para dizer que a atual gestão comete ilegalidade, já que diz que a prática do aumento do número de cargos, nos 180 dias que antecedem o término do mandato (de Percival), independentemente do Município estar ou não dentro do limite legal de gastos com pessoal, é vedada pelo parágrafo único do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que visa acabar com a chamada “política da terra arrasada”, onde o governante que perde uma eleição, raspa os cofres públicos para que o sucessor não tenha recursos para administrar.

É aguardar as cenas dos próximos capítulos.