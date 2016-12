Cerca de 100 famílias ficam desabrigadas após incêndio em favela de São Paulo – 13h02′

O incêndio que atingiu na madrugada de hoje (27) a favela no bairro do Tatuapé, na zona leste da capital paulista, destruiu cerca de 60 barracos e deixou em torno de 100 famílias desabrigadas, informou a Defesa Civil do município de São Paulo.

Inicialmente, os bombeiros tinham informado que 20 moradias foram consumidas pelo fogo. As causas ainda serão apuradas.

O incêndio começou por volta das 3h30 e foi controlado duas horas depois. Doze viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para fazer a operação rescaldo. Uma pessoa com intoxicação por inalar fumaça foi socorrida no local e levada para o Pronto-Socorro do Tatuapé.

Agentes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social permanecem no local para o atendimento às vítimas. As famílias estão recebendo cobertores, colchões, cestas básicas e kits de higiene. Para as famílias que quiserem um local para ficar, a prefeitura disponibiliza os centros municipais de acolhida.

No período de janeiro a outubro deste ano, o Corpo de Bombeiros de São Paulo registrou 222 casos de incêndio em favelas da cidade.

