A Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) emitiu um comunicado nesta semana cancelando a participação do Brasil nos Jogos Sul-Americanos Escolares – Categoria de 12 a 14 anos, que ocorreria a partir de amanhã (11) até o próximo dia 18 de dezembro, em Medellín, na Colômbia. Segundo a nota da CBDE, após sucessivas tentativas junto ao Ministério do Esporte e a outros possíveis patrocinadores, a entidade não conseguiu viabilizar os recursos financeiros suficientes para levar tranquila da delegação nacional até o país sede. Mais informações na edição deste sábado (10) do Jornal A TRIBUNA.