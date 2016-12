A bibliotecária do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), campus Rondonópolis, Laura Ayoama, foi eleita nesta quarta-feira (7), como diretora do IFMT com 277 votos (55.97%). O professor Ivanildo Santos, ficou com 38 votos (8.26%). O campus atualmente conta com 918 eleitores. Mais informações na edição desta sexta-feira (9) do Jornal A TRIBUNA.