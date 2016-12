No domingo (4), no Ginásio Mal. Rondon, Jonathas Gomes de Moraes (15), atleta da Academia Maldonado e da equipe Zenith (Cuiabá), com apenas oito meses na modalidade, sagrou-se campeão pela Federação Mato-grossense de Jiu-Jitsu na categoria infanto-juvenil pesado, faixa branca. É uma grande promessa que desponta no esporte. E atualmente se preparando para o Brasileiro e Sul Americano de 2017 e está em busca de patrocínio, vamos apoiar o garoto?