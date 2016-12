Com o objetivo de arrecadar material para a confecção de lençóis e fronhas, para uso dos pacientes que recebem tratamento diariamente no hospital, a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis lançou a campanha “Tecido Solidário”. Atualmente, a Santa Casa conta com mais de 230 leitos ativos, e, por dia, são realizadas três trocas de lençóis, sendo este um item muito utilizado em unidades hospitalares, não sendo diferente na Santa Casa. Confira mais informações sobre essa campanha na edição desta terça-feira (13) do Jornal A TRIBUNA.