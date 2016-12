O secretário Municipal de Meio Ambiente, José Olavo Pio, realizou na tarde de ontem (22) a entrega de alimentos não-perecíveis e produtos de limpeza no Albergue Noturno São José Operário e no Recanto dos Idosos, instituições mantidas pela Cáritas Diocesana e apoiadas pela Prefeitura de Rondonópolis. Os mais de 200 quilos em doações foram arrecadados durante a campanha Natal Verde idealizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Semma.

A campanha que começou no final do mês de novembro deste ano presenteava o doador com uma muda de árvore cultivada pela equipe do Horto Florestal em troca de alimentos ou produtos de limpeza. “A ideia da campanha, além de incentivar doações, era melhorar a arborização da cidade, divulgando o serviço de doação de mudas que oferecemos”, diz o secretário.

Segundo Maria Bernadete Coelho, administradora do albergue, não seria impossível manter a instituição sem as doações. “Temos um custo fixo mensal de R$ 700 somente com pão”. Atualmente, o albergue atende até 50 pessoas por dia. “Teremos um Natal gordo graças a essas doações”, comemora.

Em atividade desde 1989, o Recanto dos Idosos também necessita de doações para proporcionar conforto e qualidade de vida aos seus atuais 57 moradores. “As doações são essenciais, aqui vivem muitos idosos carentes”, conta a administradora Sueli Esmerio Vilela.

Mesmo após a campanha, ainda restam muitas plantas à espera de um terreno para crescer. Pés de mamão, açaí, jaca, ipê e oiti são alguns exemplares prontos para o plantio ainda disponíveis no Horto Florestal, na Vila Goulart.