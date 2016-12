Câmara Municipal de Cuiabá poderá ter vereadora rondonopolitana

A advogada Luciana Padronizai (PMB), natural de Rondonópolis, deve se tornar vereadora na capital do Estado. Luciana que ficou com a primeira suplência na coligação com PMDB, PR, PROS, PMB e PPL, obtendo 1.753 votos, atrás apenas do já vereador Chico 2000 (PR) que enfrenta problemas com a polícia e deve perder a vaga de vereador por quebra de decoro. Sendo assim, a Luciana Zamproni poderá ser a única mulher no legislativo municipal na capital Cuiabá.