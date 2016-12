Câmara escolhe membros do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público – 12h01′

O plenário da Câmara dos Deputados escolheu hoje (15) novos membros para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Em votação secreta, os deputados elegeram, por 141 votos, como conselheira do CNJ, Maria Tereza Uille, procuradora de Justiça do estado do Paraná. Para conselheiro do CNMP, os deputados escolheram, por 225 votos, Gustavo do Vale Rocha, advogado que já paz parte do conselho. A escolha pelo Poder Legislativo de dois integrantes da composição total desses conselhos está prevista na Constituição Federal. A decisão deve passar pelo plenário do Senado e depois por sanção presidencial.

Gustavo do Vale Rocha foi o único candidato à vaga de conselheiro do CNMP. Para a vaga do CNJ concorreram Maurício Vasconcelos, Alex Machado Campos, Anderson Alves Garcia, Felipe Cascaes Sabino, José Augusto Torres (Guto), Lucas de Castro Rivas, Maria Tereza Uille. Felipe Cascaes desistiu da candidatura na última hora. O protocolo de desistência ocorreu depois do início da sessão.

Quem votou no candidato desistente, teve o voto anulado e não pôde escolher outro nome. Um deputado sugeriu o cancelamento da votação, mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), rejeitou a solicitação.

Fonte: Agência Brasil