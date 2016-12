Bloqueio impede pagamento de última parcela mensal a servidores do Rio – 13h38′

Em nota divulgada na tarde de hoje (5), a Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro informou que em razão do bloqueio, nas contas do estado, no montante de R$ 302 milhões, pelo não pagamento da dívida com a União, não poderá depositar a última parcela do salário de outubro do funcionalismo público.

De acordo com a nota, até a última sexta-feira (2), o governo fluminense quitou a folha salarial para 98,1% dos servidores. O valor pago representa 96,7% do total da folha líquida de outubro, que é R$ 2,1 bilhões.

A previsão da Secretaria de Fazenda era quitar os pagamentos nesta segunda-feira. As duas ordens de bloqueio obtidas pelo governo federal têm valores de R$ 147 milhões e R$ 155 milhões.

