Informe preliminar da investigação divulgada nesta segunda-feira (26) pela Aeronáutica Civil da Colômbia aponta que o avião da Chapecoense estava com excesso de peso quando caiu com 77 pessoas a bordo, mas que o acidente foi devido à falta de combustível. O acidente, que aconteceu na madrugada de 29 de novembro, deixou 71 mortos, entre jogadores da equipe, dirigentes, tripulantes e jornalistas. Leia mais sobre o assunto na edição desta terça-feira (27) do Jornal A TRIBUNA.



Fonte: Agência Brasil