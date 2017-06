O governo de Mato Grosso anunciou ontem (6) a troca do comandante da Polícia Militar em Mato Grosso. A mudança ocorre um dia após a explosão de um caixa eletrônico dentro do quartel do Comando-Geral da PM em Cuiabá. O governo, no entanto, não divulgou o motivo da troca de comandantes, nem se há relação com o ataque no quartel.

O governador Pedro Taques confirmou a substituição do coronel Gley Alves de Castro que estava à frente do comando da tropa há menos de 1 ano. Quem assume o comando da PM é o coronel Jorge Luiz Tadeu, atual comandante do Comando Regional – 1 (Cuiabá e demais municípios do Vale do Rio Cuiabá).

No episódio da explosão, registrado nas primeiras horas da segunda-feira (5), policiais da guarda ouviram o forte estrondo e acionaram reforços, por volta das 3h da madrugada. Uma equipe da Ronda Tática Metropolitana (Rotam), chegou ao local e encontrou muita fumaça e vidros quebrados e caixa do Banco do Brasil totalmente destruído.

Conforme foi divulgado, o delegado Flávio Henrique Stringueta, chefe da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), responsável por investigar o caso, suspeita que o dinheiro não era alvo do criminoso ou criminosos que explodiram o terminal. Para o delegado, a ação pode ser um ato de afronta para a instituição e não está descartada a participação de policiais militares no ato.

Horas depois da divulgação do caso na imprensa, a assessoria de imprensa informou que Polícia Militar abriu um inquérito policial militar para apurar as circunstâncias do fato. Afirmou ainda que os procedimentos de segurança predial serão sendo revistos, em razão da “falha na segurança orgânica”.

TROCA DE COMANDO

A troca de comando ocorrerá no próximo dia 12, às 18 horas, na sede do Comando Geral da PM. Cuiabano e filho de militar, o novo comandante está na PM há 26 anos e já atuou nove anos no interior do Estado.

Jorge Tadeu foi escolhido pelo governador com a missão de “trabalhar pela unidade da corporação, integração com as demais forças de segurança pública para aumentar a sensação de segurança da população e reduzir os índices de criminalidade, assim como já vinha ocorrendo com o Comando anterior”.

O secretário de Segurança, Rogers Jarbas, agradeceu ao comandante que está deixando o posto e enalteceu as qualidades do novo comandante.

“O coronel Jorge Tadeu é operacional, com muita experiência de campo, e terá a missão de preparar a nossa atuação para esse novo momento que o país está enfrentando, que refletirá muito na segurança pública”, frisou.