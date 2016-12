Apex quer melhorar imagem do agronegócio brasileiro no exterior – 13h11′

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), embaixador Roberto Jaguaribe, quer melhorar a imagem do agronegócio brasileiro no exterior, com ênfase na sustentabilidade.

Segundo ele, a agricultura brasileira é “altamente sustentável”. Jaguaribe destacou que os compromissos assumidos pelo Brasil de redução de emissão de poluentes são reais, enquanto outros países se propõem a apenas “reduzir o aumento”.

Jaguaribe afirmou que o foco deve ser voltado para a Europa. Para ele, ao melhorar a imagem nesse continente, outros parceiros comerciais também passarão a confiar mais nos produtos do Brasil.

O embaixador destacou que o Brasil ainda é “relativamente pequeno” no comércio exterior, ficando atualmente na 25ª posição, apesar de ser um país com economia “muito grande”. Ele disse que é preciso estimular as empresas a exportarem.

Jaguaribe também disse que a imagem do Brasil no exterior foi afetada por questões internas políticas e que é preciso aumentar a atratividade do país. Ele disse que o país é sólido e o governo tem atuado para garantir a estabilidade da economia, com medidas como a do teto dos gastos públicos, em tramitação no Congresso Nacional.

Estados Unidos

Jaguaribe evitou fazer previsões sobre a gestão do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. O embaixador Jaguaribe disse que Trump fez uma campanha com uma “imagem mais agressiva, com o intuito de ganhar a presidência” e agora é preciso esperar para ver o que vai acontecer. “Ele é um homem de negócios. Na área econômica vai mostrar muito mais pragmatismo do que poder-se-ia esperar”, disse.

Fonte: Agência Brasil