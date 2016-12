Fundado em 7 de junho de 1970, o Jornal A TRIBUNA tem sido um veículo de comunicação que vem acompanhando, registrando e fomentando o desenvolvimento e crescimento de Rondonópolis, em grande parte da sua história. Quando o A TRIBUNA surgiu, o município de Rondonópolis tinha apenas 17 anos de emancipação político-administrativa.

Assim, na verdade, a história de Rondonópolis e do Jornal A TRIBUNA acabam se confundindo uma com a outra. Nesse período todo, a partir de 1970, o A TRIBUNA registrou os principais acontecimentos e transformações vivenciadas por Rondonópolis, com suas conquistas, evoluções e também tragédias e momentos de profunda tristeza.

Não é por acaso que o A TRIBUNA se constituiu como o maior acervo dos acontecimentos/fatos de Rondonópolis. Dessa forma, os arquivos do jornal são constantemente usados para pesquisa de estudantes secundaristas, pesquisadores, historiadores e até trabalhos de monografias, dissertações e teses nas mais diferentes áreas do conhecimento.

Com um grande parque gráfico e o fascínio da imprensa escrita, o A TRIBUNA também é frequentemente visitado por grupos de estudantes de escolas e de cursos do ensino superior da cidade, que querem conhecer de perto o processo de produção do periódico, a rotina de trabalho de seus profissionais e de apuração das informações.

Para fomentar o desenvolvimento local, o A TRIBUNA tem lançado e encampado as diversas campanhas em prol da sua população. Entre as campanhas mais importantes, nos últimos anos, destacam-se a luta pela duplicação da BR-364/163 entre Rondonópolis e Cuiabá, a consolidação de uma rodovia alternativa entre essas duas cidades, a implantação da 1ª UTI Pediátrica do município, a criação da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), entre outras.

O Jornal A TRIBUNA, portanto, se constitui como um veículo de comunicação com serviços prestados à comunidade, atendendo e ajudando nos mais diferentes eventos sociais, educativos e religiosos. Além disso, também se orgulha de ser um grande porta-voz da população em suas críticas, anseios, desejos e sentimentos, sendo um espaço altamente plural e democrático.

Também se figura como uma referência na imprensa de Mato Grosso. Vale lembrar que o A TRIBUNA foi o primeiro jornal com circulação periódica da cidade (aos domingos), sendo um dos mais antigos de Mato Grosso ainda em atividade. Em 1978, por exemplo, trouxe para Mato Grosso a primeira impressora off-set.

Em mais de quatro décadas, o A TRIBUNA cresceu junto com Rondonópolis, oferecendo aos leitores os principais avanços e tendências no setor. Hoje é o maior jornal impresso do interior de Mato Grosso e o segundo mais estruturado do Estado. Conta com um dos parques gráficos mais modernos do Estado, atendendo os mais diversos serviços gráficos.

É por isso que, quando Rondonópolis completa 63 anos de emancipação, o A TRIBUNA se orgulha em ser um dos principais ícones do município, registradores da sua história e, principalmente, um dos atores das suas conquistas.