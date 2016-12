A nova Hering Store, pra lá de arrojada!

A coluna destaca essa equipe fantástica e competente, juntamente com as empresárias Juliana Gláucia Xavier e Vilma, com toda a modernização desta renomada loja, que traz comodidade e ambiente ampliadíssimo à sociedade. A loja inaugura nessa segunda-feira (12), a partir das 15h. Em destaque, a anfitriã Juliana Gláucia Xavier, Vilma, Bruna, Danglie, Cláudia, Amanda, Vanuza, Maria Inês, Gislaine, Paulo, Maick, Higo e Vanuzia. imperdível!!!