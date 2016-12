No próximo sábado, 10 de dezembro, data em que a cidade de Rondonópolis comemora 63 anos de emancipação política, a Diocese de Rondonópolis, com iniciativa da paróquia São José Esposo, realiza a 7º Edição da Noite Católica. Este ano, o tema da celebração será “Rondonópolis é do Senhor Jesus”. O evento acontece a partir das 18 horas, na Paróquia São José Esposo, que fica no Conjunto São José, e contará com a presença do bispo da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, Dom Juventino Kestering. Leia mais sobre o assunto na edição desta quarta-feira (7) do Jornal A TRIBUNA.