Dados da 2ª Companhia de Polícia Militar de Proteção Ambiental (2ª CIA PMPA), com sede em Rondonópolis, apontam que apesar do conhecimento público de que é proibido pescar durante o período de Piracema, muita gente ainda insiste na prática criminosa.

Desde que teve início o período de defeso, no dia 1º de outubro, até a data de ontem (28), 61 pessoas foram presas por pesca predatória. Além disso, mais de 80 pessoas foram conduzidas para a Delegacia pelos policiais.

Entre outubro e dezembro, além das prisões, os valores aplicados em multas ultrapassam R$ 212 mil. Isto porque, quem é pego pescando ou com pescado irregular armazenado, além de preso, também recebe uma multa que é calculada de acordo com o volume de material apreendido, e também perde todos os instrumentos e equipamentos usados na pescaria ou para armazenamento de peixes, incluindo veículos usados para o transporte.

Desde que teve início a Piracema em Mato Grosso, a CIA local já abordou quase 4 mil pessoas e vistoriou quase 2 mil veículos. Foram apreendidas redes, canoas, tarrafas, armas de fogo, munições, motores e veículos. O número de apreensões de peixes retirados de rios da região irregularmente já superou a marca de duas toneladas.

PIRACEMA

Durante o período de defeso, a pesca é proibida por lei, uma vez que os grandes cardumes encontram-se no seu período de reprodução. A captura de grande quantidade desses peixes nesse período pode ocasionar uma diminuição da população de determinadas espécies, o que gera além de desequilíbrio ambiental, prejuízos para as inúmeras famílias que vivem em comunidades ribeirinhas ou então da pesca como fonte de renda.

De acordo com dados do Conselho Estadual da Pesca (Cepesca), na bacia do Paraguai, do qual fazem parte os rios que cortam a região, cerca de 61% dos peixes iniciaram seu período de reprodução em outubro. Em novembro 73% estavam em período de reprodução.

O número foi diminuindo gradativamente para 61% em dezembro, e deve cair para 40% em janeiro, 10% em fevereiro, 3% em março e 2% em abril. A Piracema em Mato Grosso termina no dia 31 de janeiro de 2017, neste período, apenas a pesca para subsistência é permitida.