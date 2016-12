Deixe seu comentário

Olá pessoal! Muitos beijos para nossos leitores assíduos que prestigiaram esta página e aos anunciantes que contribuíram para que ela chegasse às suas mãos todas as quintas-feiras

DANDO UM TEMPO AO TEMPO! ATÉ BREVE!

Queridos leitores, desde a virada deste século a direção do Jornal A TRIBUNA me proporcionou a oportunidade de fazer parte da equipe dos colaboradores deste que é o mais consagrado jornal do interior brasileiro. Desde a virada deste século estivemos juntos todas as quintas-feiras nesta página “ameliasocial.com” com o slogan “ o colunismo social inteligente” com a única finalidade de registrar o dia a dia social, filantrópico, cultural, artístico com imparcialidade. Durante esses anos, a admiração e o respeito dos leitores para com esta colunista social e, minha para com eles foi o ponto alto e gratificante de um trabalho executado com muito amor. Durante esses anos, as matérias aqui veiculadas atenderam todas os segmentos e classes sociais . Sempre facilitei e fiz questão de surpreender os leitores publicando espontaneamente as festas, eventos, comemorações e a presença deles nesses acontecimentos. Essa é a hora de lembrar todas aquelas pessoas que me colocaram para cima, lendo minhas mensagens e divulgando as em vários momentos de reuniões em grupo, mural de edifícios e repartições publicas, encontros religiosos, etc.. Agradeço aos fotógrafos Roberto Barcelos, Dnei Matos, Varlei Córdova, Roberto Nunes, Edilaine Soares, Josué Fonseca, Maxuel Oliveira, Valter Arantes, Juliany Duarte, Ronny Cajango, Fábio Marques, entre outros, que, durante esses anos me ajudaram a ilustrar esta página com suas fotografias maravilhosas. É hora de agradecer a toda equipe de edição através do Almir e do Araildes que sempre estiveram ao meu lado, nos bons e maus momentos de atrasos na entrega do material.. Obrigada! Nunca esquecerei a força que me deram para seguir em frente! No início, foi bastante confuso e incomum, pois a modernidade na área de informática exigia mais agilidade e a atenção a várias pessoas até fazendo parte da minha rotina no ameliasocial.com. Com o passar do tempo, fui percebendo o quão especiais vocês são. Escrevendo nesta página, passei muitos dos melhores momentos da minha vida e é com vocês que compartilho, pois sem essa colaboração jamais teria conseguido alcançar a recompensa de ter leitores fiéis. Tamanha alegria de ter feito tudo com muita simplicidade me permitiu permanecer todos esses anos enaltecendo a nossa comunidade, nossa sociedade e nossa gente. Apesar desta despedida, de um até breve ao trabalho de colunista social, sei que um dia ainda iremos nos encontrar por aí e relembrar todos os bons momentos que vivemos aqui. Para sempre, vou lembrar das alegrias, do sufoco e também do trabalho dividido. Obrigada amigos Samuel, Janice, Margareth, Aroldo, Almir, Araildes e toda Família A TRIBUNA.

Que Deus continue iluminando a todos vocês que irão prosseguir nas suas jornadas. Que sejam reconhecidos marcando suas vidas de muito sucesso! Obrigada! Vou sentir saudades!